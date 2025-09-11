PIRAGÜISME
Doria afronta el Mundial d'Austràlia amb ambició
La palista vol lluitar per les tres medalles i posar la cirereta a "la millor temporada de la meva carrera"
Mònica Doria afronta el gran objectiu de la temporada amb ambició, el Campionat del Món de piragüisme que es farà del 30 de setembre al 4 d'octubre, a Austràlia. "Encarem el Mundial amb molta motivació i sobretot amb la confiança de que tota la preparació que hem fet fins ara és la bona", ha assenyalat, a més d'afegir que "m'agradaria tornar del Mundial amb una medalla, o si pot ser amb les tres. No és fàcil però és assolible, i és pel que aniré a lluitar".
El Mundial serà l'últim objectiu d'una temporada exitosa que la palista ha qualificat "com la millor de la meva carrera", on ha demostrat que "tenim el nivell per lluitar per les primeres posicions en qualsevol de les competicions internacionals en què participem, així que la valoració és molt positiva". En aquest sentit, el tècnic Cristian Tobio, ha manifestat que "per nosaltres aquesta temporada ja hem assolit els objectius, perquè hem entrat a més de la meitat de les finals, i hem fet medalles, llavors creiem que el treball fet fins ara és el correcte" a més de cloure que al Mundial "intentarem sortir si no igual, millor del que ho hem fet aquesta temporada".
Doria va fer una estada preparatòria a Austràlia a principis de temporada, i dissabte marxarà amb l'objectiu d'arribar 15 dies abans per aclimatar-se al canal, i a les condicions que es trobarà al continent oceànic.