Ordino
Sis equips participaran en la 5a edició del torneig Sant Corneli de futbol sala
La principal novetat és la incorporació d’un nou equip procedent de Saragossa
El torneig de futbol sala Sant Corneli celebrarà la seva cinquena edició aquest dissabte 14 i diumenge 15 de setembre al Pavelló Germans Riba d'Ordino mantenint la mateixa estructura pel que fa als equips masculins que l’any passat, amb la participació de quatre conjunts. Pel que fa als equips femenins, tot i que inicialment estava prevista la participació de tres equips, finalment en seran dos. La principal novetat d’aquesta edició, tal com ha avançat el director del torneig, Lluís Bigordà —que ha destacat que l’objectiu és passar un cap de setmana de convivència i preparar la temporada— és la incorporació d’un nou equip procedent de Saragossa. Aquest se sumarà als equips català i francès que ja van participar en edicions anteriors i que enguany repeteixen presència. "Un dels nostres objectius és fer que es trobin aquí equips que habitualment no juguen entre ells", ha explicat Bigordà, qui ha assegurat que tots estan encantats de venir a Ordino. "Fins i tot ens ha costat dir que no a algun equip que ja havia vingut altres anys i volia repetir. Per això, de cara a l’any vinent, mirarem si podem ampliar una mica més i no haver de deixar ningú fora", ha afegit.
El torneig començarà dissabte a les 12 hores amb un partit amistós entre el FS Velocitat i el Fonollosa B, filial d’un dels equips participants. A les 15 hores es disputarà la primera semifinal masculina, entre el F.C. Madriu i l’Exea F.S., i a les 17 hores tindrà lloc la segona semifinal, que enfrontarà el Bouloc Futsal contra el CEFS Fonollosa. A les 19 hores es jugarà el partit femení entre el CEFS Fonollosa i l’ENFAF femení, que ha participat en totes les edicions del torneig. Diumenge, la jornada s’obrirà a les 11 del matí amb el partit pel tercer i quart lloc, i a les 13 hores es disputarà la gran final. Un cop finalitzat el torneig, es farà l’entrega de premis a la mateixa pista i, com és tradició, un dinar de germanor organitzat pel club Madriu amb tots els equips participants al Centre de Congressos d’Ordino. A la tarda, els equips iniciaran el viatge de retorn.
Per la seva banda, el conseller de Turisme, Dinamització i Esports d’Ordino, Jordi Serracanta, ha celebrat que la parròquia aculli un any més el torneig durant la celebració del seu patró, i ha assegurat que aprofitar un cap de setmana de baixa afluència turística serà un punt a favor per dinamitzar la zona. "Tot i que les dates poden semblar una mica complicades, estem molt satisfets perquè cada any el torneig guanya més entitat", ha comentat.