REPORTATGE
El ‘showtime’ d’Yves Pons
El fitxatge de l’ala-pivot francès promet esmaixades, espectacle i connexió amb el públic, però també aporta ambició i polivalència.
El Pavelló Toni Martí està a punt de convertir-se en un escenari de vol constant. Amb l’arribada d’Yves Pons, el MoraBanc incorpora un perfil diferent, d’aquells jugadors que no tan sols sumen punts, sinó que desperten exclamacions i arrenquen aplaudiments. Pons és pur atletisme i espectacle, capaç de transformar una acció rutinària en una esmaixada memorable i és un d’aquells jugadors que connecten amb l’afició des del primer instant.
La presentació de l’ala-pivot francès, celebrada a les instal·lacions de Ràdio Andorra, va servir per escenificar el que significa el seu fitxatge. El president del club, Gorka Aixàs, va fer èmfasi en la connexió que Pons pot establir amb el públic: “L’Yves representa el que volem ser aquesta temporada. Tenim el deure de fer que tota la gent que vingui al Pavelló Toni Martí gaudeixi de la identitat i lluita de l’equip, no solament de les victòries.” En aquest sentit, Aixàs va afegir que “l’Yves Pons encaixa clarament amb això, pot connectar molt bé amb el públic gràcies a les seves qualitats i ja ho està demostrant en aquests primers partits”. El director general, Francesc Solana, va explicar què buscava el club amb aquest fitxatge: “Volíem un jugador interior atlètic i que ja conegués la lliga com l’Artem [Pustovyi] i en Rubén [Guerrero]. Ens emociona la seva capacitat atlètica, la polivalència per jugar en diverses posicions, pot ajudar de moltes maneres i per a nosaltres està destinat a ser un jugador que ens doni equilibri.”
El jugador va explicar que “va sorgir l’oportunitat de venir a Andorra i la vaig agafar. Pel meu estat físic crec que és una oportunitat brillant i on millor puc demostrar el que soc capaç de fer és a la pista”. I no amaga les seves ambicions: “M’agradaria que poguéssim entrar dins del Top vuit, disputar el play-off, aquest és el meu objectiu personal.” Més enllà del bàsquet, Pons sorprèn amb una faceta més íntima: la fotografia. En els moments de calma, li agrada agafar la càmera i buscar instants mereixedors d’immortalitzar lluny del soroll dels pavellons.
Okoye, lesionat
D’altra banda, Stan Okoye es va trencar un dels dits durant l’escalfament del partit del MoraBanc davant el París Basketball i, a falta de confirmació oficial, podria estar entre quatre i sis setmanes fora de les pistes.