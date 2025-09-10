ESQUÍ ALPÍ
Joan Verdú és a Ushuaia per adaptar-se al material
Joan Verdú es troba a Ushuaia (Argentina) des de l’1 de setembre en una estada de llarga durada que acabarà el dia 28. L’objectiu és ajustar el material i assolir la millor forma de cara a la primera cita de la Copa del Món, el 26 d’octubre a Sölden (Àustria). Segons el tècnic, Juan Lago, els primers dies han servit per anar de “condicions més fàcils a més difícils” i sobretot per fer proves: “Estem extraient conclusions de les botes, de les plaques, de les fixacions, dels diferents models d’esquí, dels diferents traçats i pistes, per saber què ens va bé.” El treball, assegura, és “un període d’adaptació bastant bo, fent bastant volum en pista”, amb blocs de cinc dies seguits d’entrenament i jornades de descans. La planificació també inclou sessions de supergegant en pistes fàcils, una disciplina que, com explica Lago, “té moltíssima transferència al gegant i l’ajuda moltíssim per esquiar plans i traçats amb més distància”.