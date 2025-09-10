FUTBOL
Un empat molt treballat
La selecció, amb ofici i ordre defensiu, signa i agraeix les taules a Tallinn contra una Estònia que va poder guanyar
En un partit que respirava més suor que inspiració, la selecció va arrencar un empat sense gols a Estònia (0-0) davant un rival que, a diferència de l’Anglaterra majestuosa de Villa Park, pertany a la seva mateixa esfera competitiva. El duel a Tallinn es va entendre des de la trinxera: ofici, ordre defensiu, generositat en l’esforç, resistència col·lectiva i l’acceptació que, a vegades, sumar és sinònim de patir. Amb l’acceptació que l’únic camí per sumar és picar pedra fins al final es va plantar Andorra davant el combinat amb el qual més cops –13– s’ha vist les cares. Els de Koldo Álvarez de Eulate van deixar poques petjades en territori contrari, més enllà d’algun intent esporàdic de Guillaume, i van cedir la iniciativa i la pilota a una Estònia que, sense focus, va deixar escapar una bona opció d’endur-se el triomf. Les ocasions van estar del costat bàltic, amb les escaramusses de Saarma, Sappinen o Shein, i amb la desimboltura del jove del filial del Colònia, Patrik Kristal, qui, amb només 17 anys i poc més de 12 minuts a la gespa, va acabar d’encendre l’interruptor. El temps afegit, de fet, va poder ser letal per als tricolors: primer Kuusk, tot sol i de cap, va rematar per damunt del travesser al 93, i just després Palumets, amb un cop de sabata des del punt de penal, va topar amb el cos d’Iker Álvarez, que va mantenir la porteria a zero i va segellar l’empat com un triomf silenciós. Més enllà del que podia haver estat, Andorra va tornar a exhibir un exercici noble de treball defensiu amb un equip en què hi havia set canvis respecte d’Anglaterra i va tornar a deixar palès que, en els moments en què el context colla i allà on apareixen els dubtes acostuma a emergir la figura d’Iker Álvarez de Eulate per posar les coses a lloc.
“Més que el resultat, cal remarcar la feina feta per tots els jugadors perquè han competit fins al final”
Balanç positiu
El seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, va valorar molt positivament l’empat arrencat a Tallinn. En aquest sentit, va comentar que “més que el resultat, cal remarcar la feina feta per tots els jugadors, perquè han competit fins al final, han defensat amb solidesa i han generat fins i tot accions de perill”. Per a Koldo, “en alguns moments ens ha faltat una mica de tranquil·litat per trobar la passada adequada, però l’equip ha sabut patir i mantenir-se a dins. És un empat històric contra Estònia, que confirma una bona setmana de treball”.