CICLISME
Egan Bernal s’imposa en la 16a etapa, a Pontevedra
El resident Egan Bernal (Ineos Grenadiers), vencedor del Tour de França 2019 i del Giro 2021, va tornar a tastar el triomf en la 16a etapa de la Vuelta, el primer després de l’accident que va comprometre la seva carrera el 2022. Bernal va ser el més ràpid en una jornada de muntanya mitjana per Pontevedra que havia d’acabar al Castro de Herville, però que es va retallar vuit quilòmetres per unes protestes. Jonas Vingegaard manté el mallot vermell de líder.