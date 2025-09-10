Bàsquet
El 8è Trofeu Escaldes-Engordany ja escalfa motors
MoraBanc i Hiopos Lleida s'enfrontaran aquest divendres al Prat Gran en un partit solidari
El comú d'Escaldes-Engordany i el MoraBanc Andorra han renovat un any més el seu conveni de col·laboració per celebrar el 8è Trofeu Escaldes-Engordany de bàsquet, que se celebrarà aquest divendres i que tornarà a esdevenir en una cita que combina competició i compromís social. El partit d’aquesta edició es disputa aquest divendres a les 19.30 hores al Prat Gran i enfrontarà el conjunt tricolor amb l'Hiopos Lleida, en un duel que es repetirà també durant la temporada a la Lliga ACB.
El cònsol menor escaldenc, Quim Dolsa, ha destacat la importància de l’acord amb un club que “és molt més que un equip de bàsquet” i que permet donar suport a iniciatives socials com l’equip de capacitats especials del MoraBanc. També ha recordat que tota la recaptació del partit -l'entrada té un cost de 15 euros- es destinarà enguany a l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra (Afmma), tal i com l’any passat es va fer amb Projecte Vida.
Pel que fa a l’aspecte esportiu, el president del MoraBanc, Gorka Aixàs es va mostrar optimista amb la plantilla actual, que veu més equilibrada que la temporada passada, tot i que l’equip arrossega algunes baixes de pretemporada com les d'Udeze i la darrera d'Stan Okoye, que el mantindrà un mes i mig fora de les pistes.