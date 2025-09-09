MOTOCICLISME
Vinyes i Mercader, entre els millors a Arteixo
Joan Vinyes i Jordi Mercader van tornar a competir a Galícia, tot just uns dies després d’haver disputat el Ral·li de Ferrol. En aquesta ocasió ho van fer amb el Hyundai i 20-Rallycar sobre els trams de terra de la primera edició del Ral·li Terra de Galícia, prova debutant dins el calendari del Campionat d’Espanya de ral·lis de terra (CERT). L’equip no va començar amb bon peu per una sortida de pista en la jornada de tests que va danyar una roda i va impedir completar la sessió. Els mecànics, però, van deixar el cotxe a punt i Vinyes-Mercader van poder tornar a provar-lo al shakedown i al tram de classificació, on van aconseguir una quarta posició que els garantia un bon ordre de pas pels trams. Aquest va ser el segon ral·li de la temporada en terra per a Vinyes i Mercader.
L’andorrà i el seu company van acabar quarts