FUTBOL
El primer cop, a Eibar
Un gris FC Andorra encaixa a Ipurúa la primera derrota del curs en un partit fosc i marcat per les errades
S’acostuma a dir, i és ben cert, que el futbol és un joc d’errades i l’FC Andorra va atendre aquest supòsit a Ipurúa. En un partit gris i desnaturalitzat, el conjunt tricolor va concedir més del que podia permetre’s i va acabar pagant un peatge massa elevat, amb la primera derrota del curs com a moneda de canvi. Empesos per un Eibar volcànic, més efectiu i amb més ullal, els gols de Cubero i Javi Martínez a la segona part van castigar un Andorra massa imprecís, desconegut en molts trams, i que es va enfonsar en el fang de les seves pròpies concessions (2-0).
El partit va arrencar amb una picada d’ullet curiosa, perquè la pilota i la intenció era de l’FC Andorra, però el verí, de l’equip armero. Buta va servir un centre al cap de Magunazelaia que Ratti va desactivar i, poc després, una escaramussa de Guruzeta refredada per Petxa va tornar a encendre els avisos locals. L’Andorra, mentrestant, només va replicar amb un cop de peu massa centrat d’Olabarrieta. A partir del minut 20, el context va virar i es va viure un tram d’autèntica bogeria, gairebé ciclotímic: cinc minuts amb dos penals en contra. El primer, anul·lat pel VAR per fora de joc d’Alkain; el segon, provocat per Antal, obligat a enderrocar Magunazelaia en una sortida dubtosa de Ratti, però que el mateix porter va reparar aturant el llançament de Corpas. Un alleujament momentani que va donar oxigen als tricolors i, encara abans del descans, Minsu va trobar Lautaro amb una passada que el va citar davant Magunagoitia, però el davanter tricolor no va saber transformar en or l’ocasió més clara.
Nico Ratti atura un penal a la primera part, però comet errades clau
A la tornada de vestidors, l’FC Andorra va acabar perdent la seva identitat. El partit es va desenfocar i l’Eibar, amb més clarividència, va començar a fer mal. Primer va ser Corpas qui va flirtejar amb el gol, però Ratti, amb una cama salvadora, va mantenir el marcador immaculat. L’alleujament, però, va durar un sospir: al segon intent, res a fer. Un xut d’Alkain, servit per Corpas des de la dreta, va trobar refús en Ratti i, al rebot, Sergio Cubero va aparèixer alliberat per empènyer l’1 a 0. Amb el marcador en contra, paradoxalment, l’Andorra va donar senyals de millora, però quan la reacció començava a insinuar-se, va arribar la sentència. Una nova errada en la sortida de pilota, combinada amb la lentitud d’una defensa desencaixada per cosir-se, va ser aprofitada per Javi Martínez, que des de la mitja lluna va clavar el cop definitiu: 2 a 0 i partit liquidat.
DESTACATS
VOLUNTARI
Ho va intentar sempre i va ser dels jugadors de l’equip amb més participació.
RATTI
CICLOTÍMIC
Va aturar un penal i va tenir bones intervencions, però va cometre alguna errada
ÁLEX CALVO
DEBUTANT
No va tenir gaire incidència, però va jugar els primers minuts aquesta temporada.