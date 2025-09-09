BÀSQUET
París imposa la llei a Encamp
L’equip francès, superior físicament, dona poques opcions a un bon MoraBanc
El MoraBanc Andorra va tancar el seu segon amistós de pretemporada amb una derrota assumible davant un rival d’Eurolliga: el París Basketball. El conjunt francès, més rodat, de molta qualitat i amb peces diferencials, es va imposar per 90 a 103 al 7è Trofeu d’Encamp, en un partit en què la diferència física i de ritme van pesar, però on els tricolors van deixar mostres de competitivitat i bones actuacions individuals, tot i els signes evidents de millora, com les 31 pèrdues que van acumular. Aaron Best va ser el màxim anotador dels tricolors en què, a banda del base canadenc, tres jugadors més van acabar amb anotació de dos dígits, McKoy, Kuric i Pons, que van fer 13 punts. El París va sortir molt fort i ja al primer quart dominava amb claredat (18-29) i, fins i tot, un parcial de 5 a 14 al segon període va obrir un forat de +20 (23-43), que va obligar el tècnic tricolor, Joan Plaza, a aturar la sagnia amb un temps mort. Tot i això, el MoraBanc va reaccionar i va aconseguir maquillar lleugerament la situació, arribant al descans amb opcions (36-48), amb un inspirat Kyle Kuric. Dos triples consecutius d’Yves Pons van donar la benvinguda a la represa i van permetre ajustar el marcador (42-48) a l’equip tricolor, però la intensitat parisenca no va baixar i un altre parcial de 2 a 14 abans d’entrar al darrer quart (50-70) va tornar a obrir l’escletxa. Els francesos, dominadors també del rebot ofensiu, van encarrilar la victòria i van recuperar els +20 (54-74) al final del tercer quart. A l’últim quart, Plaza va repartir minuts per a tots, inclòs el júnior Luka Bottiroli, i el partit es va obrir del tot amb intercanvi constant de cistelles. McKoy va aprofitar per lluir des de l’exterior i dos dels nous fitxatges, Best i Guerrero, també van tenir protagonisme, sobretot després que Pustovyi quedés eliminat per faltes. Al París, Alla Dokossi, amb 16, i Justin Robinson, amb 13, van ser els màxims anotadors.
“Amb la complicació que suposa jugar contra un equip d’Eurolliga i tan físic, n’estic orgullós”
Plaza, satisfet
El tècnic del MoraBanc, Joan Plaza, va explicar al final del partit que “estic orgullós del que hem fet, donades les complicacions que provoca un equip que juga amb aquest físic, i mai hem abaixat la guàrdia”. L’entrenador tricolor va demanar que “hem de ser capaços de ser molt més proactius ofensivament i defensivament”, i va deixar clar que, malgrat tot i tal com es van produir les coses, en pretemporada “benvinguda aquesta derrota contra un equip d’Eurolliga”.