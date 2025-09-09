FUTBOL
Estònia, un rival més accessible per a Andorra
Facturat el partit amb Anglaterra, la selecció s’examina a Tallinn
Després de la dolça derrota davant d’Anglaterra a Birmingham, la selecció passa pàgina i tancarà la finestra internacional aquesta tarda a Tallinn (18.00 h) en un amistós davant d’Estònia. L’equip de Koldo Álvarez de Eulate és conscient de l’oportunitat que es presenta de fer un pas endavant i reptar una selecció més assequible que no pas l’anglesa. “No hi ha partits amistosos i vam sortir del compromís contra Anglaterra bastant reforçats”, va apuntar Marc García, mentre que el seleccionador tricolor va exposar que “hem de millorar en aspectes com entrar al partit i de saber què hem de fer contra Estònia per poder tenir més pilota i per poder arribar a més àrea contrària”. En aquest sentit, Marc García va afegir que arriben a Tallinn “amb la intenció de marcar, de puntuar, fer un bon partit i, en definitiva, amb l’objectiu de seguir creixent de cara al futur”.
D’altra banda, la selecció sub 21 disputa a Dublín el quart partit de la fase de classificació de l’Europeu de la categoria davant d’Irlanda del Nord. Després de la derrota a Eslovàquia, els nois d’Eloy Casals es volen refer i intentar sumar el primer punt de la lligueta. Per fer-ho, la sub 21 comptarà amb els reforços d’Aron Rodrigo, Biel Borra i Ian Olivera.