FUTBOL

Estònia, un rival més accessible per a Andorra

Facturat el partit amb Anglaterra, la selecció s’examina a Tallinn

La selecció es va entrenar ahir a Tallinn.

La selecció es va entrenar ahir a Tallinn.M. ARQUIÑIGO / FAF

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Després de la dolça derrota davant d’Anglaterra a Birmingham, la selecció passa pàgina i tancarà la finestra internacional aquesta tarda a Tallinn (18.00 h) en un amistós davant d’Estònia. L’equip de Koldo Álvarez de Eulate és conscient de l’oportunitat que es presenta de fer un pas endavant i reptar una selecció més assequible que no pas l’anglesa. “No hi ha partits amistosos i vam sortir del compromís contra Anglaterra bastant reforçats”, va apuntar Marc García, mentre que el seleccionador tricolor va exposar que “hem de millorar en aspectes com entrar al partit i de saber què hem de fer contra Estònia per poder tenir més pilota i per poder arribar a més àrea contrària”. En aquest sentit, Marc García va afegir que arriben a Tallinn “amb la intenció de marcar, de puntuar, fer un bon partit i, en definitiva, amb l’objectiu de seguir creixent de cara al futur”.

Etiquetes:

“Hem de saber què hem de fer a Estònia per poder tenir més pilota i arribar més a l’àrea rival”
Koldo Álvarez de Eulate, Seleccionador
 

D’altra banda, la selecció sub 21 disputa a Dublín el quart partit de la fase de classificació de l’Europeu de la categoria davant d’Irlanda del Nord. Després de la derrota a Eslovàquia, els nois d’Eloy Casals es volen refer i intentar sumar el primer punt de la lligueta. Per fer-ho, la sub 21 comptarà amb els reforços d’Aron Rodrigo, Biel Borra i Ian Olivera.

tracking