Motociclisme
Andorra viatja al Trial de les Nacions amb equips masculí i femení
La cita tindrà lloc a Treviso (Itàlia) els dies 20 i 21 de setembre amb una selecció jove i ambiciós
La Federació Motociclista d’Andorra (FMA) ha presentat els equips que representaran el país al Trial de les Nacions 2025, que es disputarà a Treviso (Itàlia) els pròxims 20 i 21 de setembre. L’edició d’enguany serà especial, ja que, per primera vegada en molts anys, la delegació tricolor competirà tant en categoria masculina com femenina.
La selecció masculina estarà formada pels tres primers classificats de la màxima categoria del Campionat d’Andorra (vermells): Quim Altés (campió amb 126 punts), Valentí Cristina (segon amb 115) i Èdgar García (tercer amb 98), que debutarà en la competició. L’equip comptarà també amb dos motxillers: Joan Miquel García, amb experiència internacional, i Enric Simfreu, molt vinculat a la formació de joves pilots al país. L’objectiu serà, com a mínim, repetir la cinquena posició assolida l’any passat, tot i que la fita històrica continua sent el tercer lloc de 2021 a Portugal, amb Gaudi Vall, Jordi Lestang i Xavi Casas.
La gran novetat serà la tornada d’un equip femení, amb Àlexia Lladó i Ella Pascuet com a integrants. Lladó, amb experiència al Trial de les Nacions i campiona d’Espanya de trial en el passat, liderarà la formació al costat de Pascuet, que competeix habitualment en campionats estatals i internacionals i que arribarà a Itàlia després de disputar una prova de l’Europeu. L’equip tindrà com a motxiller Lluís Capafons. Malgrat presentar només dues integrants —quan el reglament en preveu tres—, la FIM ha autoritzat la seva participació per fomentar la presència femenina en el trial. En total, competiran amb 11 països més en una categoria dominada tradicionalment per Espanya, França i el Regne Unit.