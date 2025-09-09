Futbol
Andorra tanca la finestra internacional amb un empat contra Estònia (0-0)
Els locals, amb dues ocasions immillorables en temps afegit, han merescut el triomf
La selecció ha recollit un empat sense gols al A. Le Coq Arena de Tallinn davant Estònia (0-0), en el partit que tancava la finestra internacional. En un partit gris i amb poques petjades dels tricolors en parcel·la contrària, el combinat de Koldo Álvarez de Eulate dona per bones les taules tenint en compte que només la falta de punteria del combinat bàltic ha evitat la derrota. El gruix ha tingut lloc, precisament, en temps afegit quan Estònia ha desaprofitat dues opcions molt clares per endur-se el triomf. Primer, una centrada de Tur l'ha rematat de cap i totalment sol Kuusk per sobre del travesser al 93' i poc després Palumets, des del punt de penal, ha trobat el cos d'Iker Álvarez que ha pogut salvar el gol de l'equip de Jürgen Hein. La selecció tanca la finestra amb la derrota a Birmingham davant Anglaterra i l'empat a Estònia, pensant ja en la propera doble cita del mes vinent a Letònia i a casa contra Sèrbia, ambdós compromisos de la fase de classificació per al Mundial 2026.
FITXA TÈCNICA
ESTÒNIA, 0: Hein, Teniste, Tamm, Kuusk, Larsen, Palumets, Shein, K. Vassiljev, Yakovlev, Sappinen i Saarma.
ANDORRA, 0: Iker Álvarez, De Pablos, C. García, Max Llovera, Marc García, Chus Rubio, Guillén, E. Vales, Cervós, De las Heras i Guillaume.
CANVIS: Kaït per K. Vassiljev (32’); Tur per Teniste (32’); Peetson per Tamm (46’); Anier per Saarma (62’); Saliste per Larsen (84’); Kristal per Shein (84’) -Estònia-; Babot per De las Heras (55’); Cucu per Chus Rubio (55’); Moi San Nicolás per De Pablos (55’); Álex Martínez per Cervós (75’); Joao Da Silva per E. Vales (75’) i Izan per Guillaume (86’) -Andorra-.
GOLS: No n’hi han hagut.
ÀRBITRE: Oliver Reitala (Finlàndia).
TARGETES: Groga a Palumets -Estònia-; Babot, Marc García -Andorra-
ESTADI: A. Le Coq Arena (Tallinn).