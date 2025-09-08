Futbol
L’FC Andorra encaixa la primera derrota del curs (2-0)
L'Eibar, superior en la resolució, colpeja amb gols de Cubero i Javi Martínez
L'FC Andorra ha patit la primera derrota de la temporada a Ipurua (2-0) en un partit marcat pels errors propis i la superioritat en atac de l’Eibar. Tot i començar amb bones intencions i alguna arribada clara —com una de Lautaro abans del descans—, l’equip tricolor s'ha mostrat imprecís i ha pagat car les concessions.El primer temps ha estat marcat per dues accions de penal seguides: un anul·lat pel VAR i un altre que Ratti ha salvat aturant el xut de Corpas. A la represa, però, l’Eibar ha imposat el seu ritme i Cubero ha obert el marcador després d'aprofitar un refús de Ratti a xut d'Alkain. Quan semblava que l’Andorra reaccionava, una nova pèrdua en la sortida de pilota ha permès Javi Martínez signar el 2-0 definitiu amb un xut que, a més, se li ha escorregut a Ratti entre les mans. L'equip es troba ara en la vuitena posició amb set punts i la propera jornada rebrà el Còrdova del porter internacional Iker Álvarez de Eulate, a l'Estadi de la FAF.