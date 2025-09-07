MOTOCICLISME
Xavi Cardelús acaba en l’11a posició a Magny-Cours
Xavi Cardelús va ser 11è a la primera cursa del Campionat del Món de Supersport, que es va disputar ahir al circuit de Magny-Cours, escenari de la novena cita de la temporada. El pilot andorrà va sortir des de la cinquena línia de la graella i a les primeres voltes ja va recuperar tres posicions. A partir d’aquí, va quedar al tercer grup d’una cursa que va començar a fraccionar-se amb el seu grup a tres segons del que el precedia. Al llarg de la segona part de la prova, va estar buscant el primer lloc del grup, que va acabar aconseguint a la 15a volta, quan es va situar a l’11a plaça, que va saber defensar, tot i els atacs de De Rosa i Bayliss.
A la classificació provisional, Cardelús ja suma 63 punts i ocupa el 13è lloc. Avui, es disputa la segona cursa de la prova.