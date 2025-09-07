KARATE
Silvio Moreira queda eliminat a la primera ronda de Salzburg
Silvio Moreira no va poder superar la primera ronda de la prova de Serie A que es disputa a Salzburg. L’andorrà, 131 del món, s’enfrontava en la modalitat de kata al txec Matteo Tamborlani, 127 del rànquing mundial i, en un combat ajustat, va acabar caient després de sumar 37,90 punts, pels 38,70 que va rebre Tamborlani. Era la tercera prova del circuit de Serie A del curs i la següent, la darrera, serà a Kuala Lumpur (Malàisia) del 3 al 5 d’octubre.