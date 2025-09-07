FUTBOL

Resistència amb poc premi

La selecció proposa a Anglaterra un partit aspre i de supervivència, només trencat per un autogol i el cap de Rice

Harry Kane es lamenta d’una oportunitat perduda, ahir.

Harry Kane es lamenta d’una oportunitat perduda, ahir.UEFA.COM

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

En un exercici superb de resistència, Andorra va proposar múscul, ordre i orgull a Villa Park i va sortir-ne amb una derrota que no va esborrar la notable imatge mostrada. La selecció va perdre 2 a 0 davant Anglaterra, sí, però ho va fer caient dempeus, oferint un partit aspre i paparra, fidel al pla que l’ocasió exigia i només claudicant quan van aparèixer dos desajustos.

Etiquetes:

Andorra tancarà dimarts la finestra internacional amb un amistós a estònia

Christian García colpeja amb el cap i, en pròpia porta, fa el primer gol d’Anglaterra.

Christian García colpeja amb el cap i, en pròpia porta, fa el primer gol d’Anglaterra.UEFA.COM

El combinat de Koldo Álvarez va viure atrinxerat en dos blocs de cinc, un laberint defensiu que va posar en tensió una Anglaterra amb Kane, Rashford, Madueke o Eze, futbolistes avesats a escenaris més còmodes. Durant molta estona, l’escenari va tenir gust d’impotència anglesa, de context desenfocat i de solemnitat andorrana. El primer cop va arribar al minut 25, quan Christian García, en un rebuig que es va convertir en càstig, va enfilar de cap la pilota a la seva pròpia porteria i va obrir el marcador. No hi havia trencadissa en el guió, només un episodi cruel que feia remar a contracorrent una Andorra que fins llavors s’havia mostrat com un mur impecable. La segona meitat va seguir el mateix patró: domini estèril d’Anglaterra i una Andorra compacta, que s’aixecava de cada escomesa gràcies, també en part, a la fantàstica actuació d’Iker Álvarez. El porter va convertir-se en gegant, desxifrant rematades i mantenint viu el partit fins que, al minut 67, Rice va aparèixer sol al segon pal per culminar de cap una centrada precisa de James. El 2 a 0 ja va ser definitiu, però no va esborrar la sensació que Anglaterra havia necessitat suar de valent per doblegar el bloc tricolor, una Andorra que va proposar allò que podia: renúncia a l’artifici i acceptació d’un combat de sorra i fang, en què cada duel era una victòria i cada minut resistit, un triomf simbòlic. La derrota, la cinquena en cinc partits de fase de classificació per al Mundial 2026 i encara sense gols al sarró, deixa al descobert que, tot i deixar una imatge sòlida en territori hostil, donar sentit al camí només passa per millorar. Dimarts, a Tallinn contra Estònia, espera un amistós, darrera estació en aquesta finestra internacional.

VESTIDOR

“A NOSALTRES LES ERRADES ENS COSTEN CARES”

Koldo Álvarez. El seleccionador va mostrar-se satisfet per l’actuació del grup, tot i la derrota. “No hem entrat bé però, a partir del minut 20, sí que s’ha posat el partit on pensàvem que podia anar”. El tècnic va comentar que “a nosaltres qualsevol badada ens costa molt cara, i ho hem pagat. El primer gol pot passar, però el segon és un aspecte que havíem treballat durant la setmana i la resta ja ha estat intentar sobreviure. Cal felicitar els meus jugadors”.
tracking