PIRAGÚISME
Mònica Doria se salta una porta i queda fora de la final de canoa
L’andorrana va fer un temps net de 117.54, però les penalitzacions la van deixar sense cap opció
La Copa del Món d’Augsburg ha esdevingut una cita per oblidar per a Mònica Doria. La palista andorrana, que havia superat amb solvència les eliminatòries de canoa, en què va ser 16a amb un temps de 126.05 (+8.92), va veure com les penalitzacions i les errades a les semifinals la deixaven sense opcions.
“No és el cap de setmana que m’hauria agradat, però el nivell hi és. És esport i toca continuar”
El temps net de la seva baixada (117.54) l’hauria situat dins del grup de les millors, en zona de classificació per a la final, però els 58 punts de penalització acumulats la van condemnar. Des del primer tram, Doria va tenir petits errors que la van penalitzar amb dos punts en portes puntuals (5, 18, 20 i 22), però el cop definitiu va arribar a la porta 21, on es va saltar l’obstacle i va rebre una sanció de 50 punts. Aquest error va disparar el cronòmetre fins als 175.54 (+61.43) i la va relegar a la 29a posició de la semifinal. “No és el cap de setmana que m’hauria agradat, no he aconseguit fer les semifinals que tocaven a Alemanya per accedir a les finals”, va admetre Doria, visiblement decebuda. Tot i això, va preferir girar full i mirar endavant: “Estem convençuts que hem fet un bon treball, que el nivell hi és i que simplement hem de buscar afinar en aquesta cita”. La palista va cloure afirmant que “així és l’esport i toca continuar. Ara tanquem aquesta part de la temporada i toca centrar-se en la segona gran competició de l’any, que és el Mundial”. La baixada de Doria va deixar un regust agredolç. Les sensacions i la velocitat van ser bones en els parcials inicials –en el primer tram va passar 12a i en el segon encara era 5a amb 33.06–, però cada toc de porta anava sumant i l’errada greu del tram final va esvair qualsevol opció d’accedir a la final de la disciplina.
Pellicer, també fora
Laura Pellicer, per la seva banda, no va poder superar la primera màniga de canoa. Un pas erroni en el tram més exigent del recorregut la va deixar lluny de les opcions de semifinals i va acabar 36a en la classificació. Amb aquests resultats, tant Doria com Pellicer tancaran la seva participació a Augsburg avui, amb la participació en la modalitat de caiac cross d’aquest diumenge. A partir d’aquí, l’atenció se centrarà en el Mundial de Penrith (Austràlia), a partir del dia 29 i l’objectiu prioritari per a Mònica Doria en el segon bloc del curs.