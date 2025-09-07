CICLISME
Marc Soler imposa la seva llei a La Farrapona
Quarta jornada consecutiva que un resident s’imposa a l’etapa de la Vuelta. En la 14a, va ser Marc Soler el protagonista amb una exhibició en solitari de 16 quilòmetres a La Farrapona que li va valer per sumar la seva quarta victòria a la ronda espanyola. L’etapa, de 135,9 quilòmetres entre Avilés i els Lagos de Somiedo, va estar marcada per una nombrosa escapada en què Soler es va erigir en el més fort. Mentrestant, la general no va viure grans canvis: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) va mantenir el mallot vermell en la penúltima jornada de la segona setmana de competició.