FUTBOL
Un FC Andorra amb confiança visita l’Eibar
Després d’haver sumat set punts de nou de possibles en les tres primeres jornades, l’FC Andorra afronta aquest dilluns un altre desplaçament exigent a Ipurua, el camp de l’Eibar. L’equip tricolor arriba amb confiança i vol confirmar les bones sensacions en un dels estadis més difícils de la categoria, tal com va explicar el tècnic, Ibai Gómez, que no vol fer volar coloms: “Som conscients que quan estem bé podem competir i guanyar qualsevol, però també que un excés de confiança ens podria confondre”. Sobre l’Eibar, que ha sumat quatre punts en aquest inici de curs, Ibai va comentar que “és un equip molt treballat, molt intens a dalt, amb un gran entrenador. Ens pressionaran i serà molt difícil, però nosaltres anirem amb la nostra mentalitat de sempre: intentar fer-los el màxim mal possible i que ells ens en facin el mínim”.
Bombardó i Owono viatjaran després de saldar els compromisos internacionals i no ho faran els lesionats Cerdà i Martí Vilà.