Bàsquet
El Barça guanya a Encamp en un amistós d’Eurolliga contra el Paris Basketball
Laprovittola va ser el màxim anotador en un duel molt intens que es va decidir en l’últim minut
El Barça de bàsquet va superar ahir el Paris Basketball per 91 a 90 en el seu primer amistós de la temporada, disputat al Complex Esportiu d’Encamp. Laprovittola va ser el màxim anotador en un duel molt intens que es va decidir en l’últim minut, amb punts clau de Clyburn i Juan Núñez.
El partit va omplir la grada i va atraure mitjans internacionals. L'enfrontament s’emmarca dins l’estada de pretemporada dels blaugranes a Encamp, que es tanca amb aquest partit. El Trofeu Encamp, amb finalitat solidària, es jugarà dilluns i dimecres amb MoraBanc Andorra, Paris Basketball, Toulouse i Spar Girona com a protagonistes.