HOQUEI PATINS
Andorra supera Suïssa i signa la cinquena plaça
La selecció andorrana va posar la cirereta a la seva participació en el Campionat d’Europa de Paredes (Portugal) amb un triomf en el partit pel cinquè lloc contra Suïssa (3-1). Els tricolors, que ja havien superat Àustria a la tanda de penals per accedir-hi, van tornar a mostrar solidesa i competitivitat per assegurar-se una plaça de mèrit, la cinquena, que iguala el millor registre assolit mai pels tricolors en Europeu. Bernat Picanyol va ser el gran protagonista amb dues dianes (26’ i 44’) que van marcar el camí cap al triomf i van remuntar el gol inicial de Suïssa, signat per Gian Rettenmund. A falta de tres minuts, Nil Dilmé va sentenciar amb el 3-1 definitiu i, poc després, els helvètics van fallar un penal que podria haver retallat distàncies.