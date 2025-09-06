Futbol
La selecció cau a Anglaterra amb tots els honors (2-0)
Andorra, tot i la derrota, ofereix una fantàstica imatge al Villa Park
La selecció ha perdut contra Anglaterra al Villa Park de Birmingham per 2 a 0 en un exercici de resistència fantàstic i deixant un notable imatge, tot i la derrota. La gran actuació del porter Iker Álvarez i l'excel·lent ordre defensiu han evitat que el resultat fos més ampli per un combinat anglès que ha hagut de suar de valent per superar els tricolors amb gols de Christian García, de cap i en pròpia porta al minut 25, i de Declan Rice, també de cap, a centrada de James al minut 67. És la cinquena derrota en cinc partits de l'equip de Koldo Álvarez de Eulate, que tot i caure dempeus, tanca el grup de classificació pel Mundial 2026 encara sense puntuar ni fer cap gol. Dimarts, la selecció jugarà un amistós al Le Coq Arena de Tallinn, davant Estònia per tancar la present finestra internacional.
FITXA TÈCNICA
ANGLATERRA: Pickford, James, Guéhi Dan Burn, Lewis-Skelly, Anderson, Rice, Madueke, Harry Kane, Eze i Rashford.
ANDORRA: Iker Álvarez, Biel Borra, Max Llovera, Christian García, Ian Olivera, Moi San Nicolás, Marc Vales, Babot, Cucu, Aron Rodrigo i Cervós.
CANVIS: Gordon per Rashford (68’); Rogers per Rice (69’); Livramento per James (69’); Konsa per Guéhi (76’) i Gibbs-White per Eze (78’) -Anglaterra-; Guillaume per Cucu (59’); Joel Guillén per Marc Vales (59’); Da Cunha per A. Rodrigo (81’); Chus Rubio per Cervós (91’) i Marc Rebés per Babot (91’) -Andorra-.
GOLS: 1-0, Cristian García, en pròpia porta (25’); 2-0, Rice (67’)
ÀRBITRE: Mohammad Al-Emara (Finlàndia).
TARGETES: Groga a Dan Burn - Anglaterra-; Babot -Andorra-
ESTADI: Villa Park (Birmingham), amb uns 40.000 espectadors.