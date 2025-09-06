CICLISME
El resident Joao Almeida s’imposa a L’Angliru
Les rampes impossibles de L’Angliru van tornar a dictar sentència i van coronar Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) com a guanyador de la 13a etapa de la Vuelta, de 202,7 quilòmetres. El resident va exhibir determinació i força per imposar-se a la mítica ascensió asturiana, però no va aconseguir deixar enrere el líder, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que es va mantenir ferm a la seva roda durant més de cinc quilòmetres. Amb aquest resultat, el danès conserva el mallot vermell amb 46” d’avantatge sobre Almeida i 2’18’’ respecte al també resident Tom Pidcock (Q36.5), que va patir més del previst i veu com Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quart a 3’00’’, es perfila també com a candidat clar al podi a la classificació general.