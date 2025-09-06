FUTBOL
Replicar la solidesa
La selecció visita el Villa Park de Birmingham per reptar una Anglaterra intensa i plena de figures mundials
El Villa Park de Birmingham acull aquesta tarda (18.00 h) un dels desafiaments subratllats en vermell per a la selecció en aquesta fase de classificació del Mundial 2026. El combinat tricolor visita Anglaterra, en un compromís i escenari de traçada llarga i amb el principal objectiu de replicar el guió escrit al juny a Cornellà-el Prat. A l’RCDE Stadium, l’equip de Koldo Álvarez de Eulate va signar un impecable exercici de resistència i va obligar la subcampiona d’Europa a suar sang per imposar-se per la mínima. Ara, els tricolors volen repetir aquella solidesa en terreny anglès, en un escenari tan imponent com el Villa Park i, novament, davant jugadors de nivell mundial.
“El partit d’avui serà diferent del de Cornellà i sortiran, segur, més ferits i amb més intensitat”
Marc Vales va recordar ahir, precisament, la darrera experiència contra la selecció anglesa com un punt de partida: “Vam fer un partit molt seriós i els vam posar les coses molt difícils. Estem orgullosos del treball d’aquell dia, ja que el resultat va ser ajustat, curt i la imatge va ser molt bona. Ara hem de repetir aquests esforços, sabent que Anglaterra ens atacarà, segurament, amb molta més intensitat i nosaltres intentarem tornar a controlar la situació i estar el més a prop possible de l’empat.” Vales va reconèixer que el moment de forma de les dues seleccions no és comparable: “Ells arriben amb més partits de lliga a les cames i això es pot notar. A més, jugaran amb la seva afició, un factor que els donarà un plus, però nosaltres ens dediquem a fer la nostra feina, a treballar com sempre i a intentar fer un partit molt dur per a ells. La nostra selecció es basa en compromís i unió, i així ho vam demostrar al juny.” Per part seva, el seleccionador, Koldo Álvarez de Eulate, també va valorar aquell precedent amb satisfacció, però reconeix que el context serà diferent: “Veure reflectit al camp el treball que has preparat durant la setmana et fa sentir orgullós com a tècnic, però aquest serà un partit molt diferent, i encara que el resultat pogués ser un altre, també estaria orgullós dels meus jugadors.” El tècnic reconeixia la diferència de ritme lògic que hi haurà amb Anglaterra: “Ells arriben amb dues, tres o quatre jornades disputades, mentre que molts dels nostres tot just han començat i aquest pot ser un factor important. Ara bé, no és cap excusa, perquè ja sabíem les regles i juguem amb elles.” Sobre el plantejament, Koldo va insistir en la necessitat de màxima concentració, sobretot a l’inici: “Anglaterra és una gran selecció, i després del que va passar al juny segurament sortiran encara més ferits i amb més intensitat. A més, l’ambient d’un estadi anglès fa que els primers minuts siguin clau. Haurem d’estar molt atents per resistir i contrarestar-los.”