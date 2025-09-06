BÀSQUET
El MoraBanc s’estrena superant el BAXI Manresa
Evans, el millor tricolor en el tradicional partit a Sant Julià
El MoraBanc Andorra va començar amb bon peu la pretemporada en el tradicional assaig de Sant Julià de Vilatorta davant el BAXI Manresa. En un partit intens i molt igualat, els de Joan Plaza van saber mantenir el pols competitiu fins al final i es van acabar imposant per 96 a 101, en un duel que va servir per començar a aplicar conceptes i veure en acció les noves incorporacions.
L’amistós va arrencar amb un ritme alt i molta rotació al primer quart (26-24), un escenari ideal per repartir minuts i posar en pràctica els primers automatismes. Al segon quart, els punts de Golden van compensar les pèrdues del BAXI Manresa i el MoraBanc va trobar bons detalls d’Yves Pons per capgirar el marcador i arribar al descans amb avantatge (44-45). A la tornada de vestidors, el ritme es va refredar i el partit va perdre certa velocitat, però els tricolors van saber aguantar el tipus i mantenir-se per davant, arribant al final del tercer quart amb un ajustadíssim 72 a 73. Al tram final, quan el duel es decidia, van aparèixer els punts i l’experiència d’Evans i Okoye, que van acabar de cordar la victòria tricolor en un amistós que va esdevenir en un bon test per començar la preparació.
El segon assaig del MoraBanc es disputarà aquest dilluns a les 19.00 hores, quan l’equip tricolor disputarà el 7è Trofeu Encamp davant el París Basketball, rival d’Eurolliga, que avui s’enfrontarà a l’FC Barcelona i que posarà a prova el creixement dels tricolors en aquest inici de pretemporada.