PIRAGÜISME
Mònica Doria ‘punxa’ en caiac, però afronta avui el gran repte en canoa
Mònica Doria disputa avui les finals de la Copa del Món de canoa al canal d’Augsburg amb opcions reals de pujar al podi de la general i, fins i tot, de lluitar per la victòria absoluta. La palista haurà de classificar-se primer per a la final, prevista a les 16.06 hores, i assegurar com a mínim una quarta posició. De fet, pujar al podi a Augsburg pràcticament li garanteix assolir-ho també a la general. Ahir, però, Doria no va poder lluir-se en la modalitat de caiac. L’andorrana, que gairebé no tenia opcions a la general, va acabar en 21a posició i va tancar el circuit amb 168 punts, 11 més que la temporada passada. La palista es quedava així sense una altra final, una situació que el seu tècnic, Cristian Tobio, va voler relativitzar: “No hem estat al nivell que havíem d’estar, així que ara el que hem de fer és aparcar-ho perquè tenim el C1. Cada dia és el primer dia, cada mànega és la mànega, i sortirem de nou a buscar la nostra millor versió.”
Laura Pellicer tampoc va poder superar les sèries i es va quedar fora de les semifinals de la modalitat de caiac.