FUTBOL
Marc Bombardó estarà disponible contra l’Eibar
Marc Bombardó estarà disponible per al desplaçament de dilluns a Ipurua, en què l’FC Andorra visitarà l’Eibar. L’entrenador tricolor, Ibai Gómez, va confirmar ahir que el central podrà entrar a la convocatòria, però tot fa pensar que no sortirà d’inici. Bombardó va ser titular amb la selecció espanyola sub 20 en el primer dels dos partits amistosos davant de França, que es va saldar amb derrota per 2 a 0. També va tenir compromís internacional el porter Jesús Owono, que va disputar els 90 minuts amb Guinea Equatorial en la victòria contra Sao Tomé i Príncipe per 2 a 3.