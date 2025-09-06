HOQUEI PATINS

Andorra lluitarà contra Suïssa per la cinquena plaça

Pau Palacín en un moment del partit d’ahir.

Pau Palacín en un moment del partit d’ahir.RINK HOCKEY

Paredes (Portugal)

La selecció andorrana va aconseguir, no sense patiment, imposar-se a Àustria en la lluita pel 5è al 8è lloc després d’un partit agònic que va acabar 3 a 3 i que es va resoldre des del punt de penal. Amb aquest triomf, el conjunt tricolor s’ha guanyat el dret a lluitar per la cinquena plaça del Campionat d’Europa que es disputa a Paredes (Portugal) i el rival serà Suïssa, que va derrotar Alemanya amb contundència (1-5). El duel va tenir de tot: gols, targetes i emoció fins a l’últim instant. Àustria es va avançar tres vegades amb dues dianes de Wally i Hagspiel, però Andorra sempre va respondre amb l’encert de Nil Dilmé, Jorge Rey i el darrer de Bernat Picanyol, quer va permetre arribar als penals. Tot i jugar en inferioritat per l’expulsió d’Edgar Fandos, l’equip de Borja López va resistir i va forçar la tanda decisiva, on els encerts de Xavi Patau, Joel Tomé i Nil Castellví van decantar la balança. La resolució, avui a les 15.00 h.

