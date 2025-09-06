HOQUEI PATINS
Andorra lluitarà contra Suïssa per la cinquena plaça
La selecció andorrana va aconseguir, no sense patiment, imposar-se a Àustria en la lluita pel 5è al 8è lloc després d’un partit agònic que va acabar 3 a 3 i que es va resoldre des del punt de penal. Amb aquest triomf, el conjunt tricolor s’ha guanyat el dret a lluitar per la cinquena plaça del Campionat d’Europa que es disputa a Paredes (Portugal) i el rival serà Suïssa, que va derrotar Alemanya amb contundència (1-5). El duel va tenir de tot: gols, targetes i emoció fins a l’últim instant. Àustria es va avançar tres vegades amb dues dianes de Wally i Hagspiel, però Andorra sempre va respondre amb l’encert de Nil Dilmé, Jorge Rey i el darrer de Bernat Picanyol, quer va permetre arribar als penals. Tot i jugar en inferioritat per l’expulsió d’Edgar Fandos, l’equip de Borja López va resistir i va forçar la tanda decisiva, on els encerts de Xavi Patau, Joel Tomé i Nil Castellví van decantar la balança. La resolució, avui a les 15.00 h.