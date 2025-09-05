FUTBOL

El porter Álex Ruiz, la gran novetat de la llista

El jugador del Santa Coloma gaudeix de la primera convocatòria

La selecció va treballar ahir a la ciutat esportiva de l’Aston Villa, a Birmingham.

La selecció va treballar ahir a la ciutat esportiva de l’Aston Villa, a Birmingham.FAF / MARVIN ARQUIÑIGO

Ivan Álvarez
Publicat per
Ivan Álvarez
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La selecció afronta demà un dels grans reptes de la temporada, amb la nova finestra internacional de la fase de classificació del Mundial 2026 i visitant Anglaterra, en un escenari imponent com el Villa Park de Birmingham (18.00 hores). Koldo Álvarez de Eulate ha confeccionat una convocatòria amb quatre novetats, el porter Àlex Ruiz, el defensa Èric de Pablos, el retorn del veterà Marc Pujol i el davanter Izan Fernández i l’única absència del porter Josep Gomes. Després de les sessions de treball a Encamp, la selecció andorrana ja es troba a Birmingham, on ahir ja es va exercitar.

Marc Pujol, Izan i ‘Depa’, entren per viatjar a Anglaterra

Una anglaterra amb Kane

Anglaterra també presentarà novetats importants per al compromís davant d’Andorra. Harry Kane encapçala la convocatòria de Thomas Tuchel, acompanyat de figures com Marcus Rashford (Barça), Eberechi Eze (’Arsenal) o futbolistes com Stones, Rice, Henderson, Watkins i Madueke. El seleccionador ha introduït aire fresc amb la inclusió de Djed Spence (Tottenham), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Ruben Loftus-Cheek (Milan) i el central Jarell Quansah (Bayer Leverkusen). Per contra, hi ha baixes de pes com Jude Bellingham i Trent Alexander-Arnold (Reial Madrid), Gallagher (Atlètic de Madrid) o Grealish (Everton).

tracking