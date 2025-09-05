FUTBOL
El porter Álex Ruiz, la gran novetat de la llista
El jugador del Santa Coloma gaudeix de la primera convocatòria
La selecció afronta demà un dels grans reptes de la temporada, amb la nova finestra internacional de la fase de classificació del Mundial 2026 i visitant Anglaterra, en un escenari imponent com el Villa Park de Birmingham (18.00 hores). Koldo Álvarez de Eulate ha confeccionat una convocatòria amb quatre novetats, el porter Àlex Ruiz, el defensa Èric de Pablos, el retorn del veterà Marc Pujol i el davanter Izan Fernández i l’única absència del porter Josep Gomes. Després de les sessions de treball a Encamp, la selecció andorrana ja es troba a Birmingham, on ahir ja es va exercitar.
Marc Pujol, Izan i ‘Depa’, entren per viatjar a Anglaterra
Una anglaterra amb Kane
Anglaterra també presentarà novetats importants per al compromís davant d’Andorra. Harry Kane encapçala la convocatòria de Thomas Tuchel, acompanyat de figures com Marcus Rashford (Barça), Eberechi Eze (’Arsenal) o futbolistes com Stones, Rice, Henderson, Watkins i Madueke. El seleccionador ha introduït aire fresc amb la inclusió de Djed Spence (Tottenham), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Ruben Loftus-Cheek (Milan) i el central Jarell Quansah (Bayer Leverkusen). Per contra, hi ha baixes de pes com Jude Bellingham i Trent Alexander-Arnold (Reial Madrid), Gallagher (Atlètic de Madrid) o Grealish (Everton).