FUTBOL
Nova pell i il·lusió renovada
El MoraBanc Andorra va donar el tret de sortida al nou curs amb un acte festiu. La gran novetat, el retorn al color blanc per a la segona samarreta i nou disseny als dorsals.
Sota l’eslògan Contrastem qui som, el MoraBanc Andorra va presentar ahir les equipacions de la temporada 2025-2026 en un acte que va convertir l’Illa Carlemany en una gran festa d’inici de curs. Una nova pell que va voler esdevenir en símbol de renovació i il·lusió i revelada en un acte festiu, molt familiar i amenitzat per la mascota, el Brut, el grup d’animació i l’energia de Fiona Romero en la conducció. L’ambient es va impregnar de festa des del primer moment, amb nens i nenes fent cua per aconseguir fotos i autògrafs dels seus ídols i per participar en les diferents sorpreses preparades pel club. El secret millor guardat, les noves equipacions, es van descobrir en dues caixes gegants d’on van sortir els jugadors Aaron Ganal i Kyle Kuric vestint la roba que portarà l’equip tricolor durant el curs vinent. La primera la tenyeix un blau marí imponent amb la serigrafia daurada i els tirants vermells, mentre que la segona va acaparar més la sorpresa de la gent en ser totalment blanca. Elegant i amb força a la vegada, trencant una mica amb la dinàmica de les darreres temporades, en què el groc acaparava més protagonisme.
Innovació i il·lusió
El director esportiu, Francesc Solana, va remarcar l’esperit del moment: “Crec que és el primer dia que tenim una mica de contacte amb l’afició i amb il·lusió de tots els nanos i de la gent que té moltes ganes que comenci la temporada. Ja fa quasi dues setmanes que entrenem i demà [per avui] serà la primera vegada que tothom ens vegi com un equip i hem d’intentar anar ensenyant les nostres armes.” Solana també va fer èmfasi en el valor de les noves equipacions i en la feina feta pel club durant l’estiu: “Tornem al color blanc, que ja havíem utilitzat feia anys i que volíem recuperar, i el blau més fosc amb aquest fons de neu que ens representa. Crec que hem fet una feina fantàstica i que si tothom juga al seu millor nivell, la temporada serà molt il·lusionant. Hem buscat coses diferents i, si les coses surten bé, aquest serà un equip molt competitiu.”
El president, Gorka Aixàs, també va voler subratllar la importància d’actes com el viscut ahir a l’Illa Carlemany: “Hem buscat el de sempre, però també hem intentat innovar. Aquest any tornem a colors que havíem portat en temporades anteriors i que penso que també ens representen. Que la gent li agradi, que la compri i que guanyem amb ella, que és, realment, el més important.” Sobre el context del club, Aixàs va admetre que “pel que fa a pressupost ens hem hagut d’ajustar, però socialment estem en un bon moment i poder fer coses com aquestes és important”. A més, va afegir que “nosaltres juguem perquè ens vinguin a veure, perquè la gent gaudeixi i perquè passin coses com aquestes. Dies així són tan importants com els partits i evidentment que guanyar és vital, però connectar amb la nostra gent és el que ens dona menjar”. Pel que fa a l’equip, el mandatari tricolor va remarcar la força serà col·lectiva: “Crec que tenim un bloc molt compensat i no es tractarà que ningú destaqui per sobre dels altres. El que volem és que l’equip sigui competitiu, que pugui competir cada partit i que la gent s’hi pugui identificar.”