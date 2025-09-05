PIRAGÜISME
Mònica Doria afronta a Augsburg la darrera cita abans del Mundial
El canal d’Augsburg acollirà a partir d’avui les finals de la Copa del Món amb doble presència andorrana. Mònica Doria i Laura Pellicer afronten l’última cita del circuit internacional (ICF), que també servirà com a gran test abans del Mundial d’Austràlia.
Doria, campiona d’Europa aquest any, arriba amb opcions reals d’endur-se una medalla a la classificació general, tant en canoa com en caiac. Tot i que en la modalitat de K1 les possibilitats són més remotes, la palista de la FACC encara manté vives les aspiracions en C1, on depèn en gran manera de si mateixa per pujar al podi final. Un triomf a Augsburg li podria donar fins i tot la general, sempre que l’espanyola Miren Lazkano no millori un cinquè lloc.
Pellicer, per la seva banda, disputarà la seva tercera prova de Copa del Món després de competir a la Seu i a Pau, completant un any en què també va participar en l’Europeu de París. Les finals es disputaran amb un format eliminatori idèntic al que ja es va veure a l’Europeu: primeres mànegues classificatòries, semifinals amb les 24 millors i una final reservada a les 12 més ràpides. A més, la puntuació val el doble.