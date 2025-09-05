CICLISME
Juan Ayuso suma la segona victòria d’etapa a la Vuelta
Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) va endur-se la victòria a la 12a etapa de la Vuelta, disputada entre Laredo i Los Corrales de Buelna, amb 144,9 quilòmetres. El ciclista alacantí, de només 22 anys, va superar a l’esprint final el toledà Javier Romo (Movistar Team) i va aconseguir la seva segona etapa en aquesta edició després de la que ja havia aconseguit a Cerler, a la setena jornada, en el dia que la prova sortia des d’Andorra. El port d’Alisas (2a categoria) i sobretot la collada de Brenes (1a categoria) van seleccionar el grup durant la jornada d’ahir i va ser allà, a tres quilòmetres del cim, on Ayuso va llançar el moviment decisiu que li acabaria donant el triomf. Una etapa que tot i no tenir incidents destacats va estar marcada per les protestes contra la participació de l’equip Israel a la prova. Vingegaard segueix de líder.