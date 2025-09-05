Pretemporada
El Barça de bàsquet vol oferir un "bon espectacle" a Encamp
L'equip entrenat per Joan Peñarroya utilitza aquests dies el Complex Esportiu i Sociocultural per preparar l'exigent temporada 2025-26
El Barça de bàsquet ja és a Encamp fent la pretemporada. L'equip entrenat per Joan Peñarroya utilitza aquests dies el Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, fins al 6 de setembre, per preparar l'exigent temporada 2025-26, pel qual competiran a l'ACB i a l'Eurolliga. Tot i que en aquests moments el conjunt blaugrana no disposa de tota la plantilla al complet perquè alguns jugadors estan amb les seves seleccions competint a l'Eurobasket, el club català jugarà el primer partit de la pretemporada en terres encampadanes aquest dissabte davant el París Basketball, un altre equip d'Eurolliga. El Barça té la intenció de donar "bon espectacle i que la gent d'Andorra i d'Encamp gaudeixi del partit" tal com ha declarat Peñarroya en roda de premsa.
Peñarroya ha deixat clar que "l'objectiu final sempre és guanyar, evidentment, però ara el que ens centrem és en construir". Per aquest motiu, davant la insistència dels periodistes catalans, el tècnic ha descrit que ara mateix té entre cella i cella confeccionar una plantilla des dels fonaments. "A mi no em serveix de res començar a dir que volem guanyar la Lliga, la Copa, l'Eurolliga i que volem estar a la Final Four. A mi el que em preocupa és construir un equip, generar aquest sentiment d'equip i estic convençut que si fem bé les coses aquest Barça pot lluitar per tot", ha precisat.
I per construir un equip, el primer pas passa per fer aquesta estada a Encamp. Pels esportistes estar concentrats a la parròquia els anirà com anell al dit per conèixer-se entre ells. "És bo per a l'equip que s’està construint amb nous fitxatges que ens puguem conèixer durant aquests quatre dies fora de Barcelona. Sempre va bé per la cohesió de grup i es poden fer diferents activitats i no veure’ns només als entrenaments", ha valorat el jugador del Barça, Tomáš Satoranský.
El Complex esportiu acollirà un partit d'alt voltatge entre els Barça i el Paris Basketball, dos grans clubs d'Europa que la temporada passada van arribar a disputar els quarts de final de la millor competició europea. "Esperem que demà tothom gaudeixi del partit", ha mencionat Peñarroya.
Peñarroya també ha destacat les inversions destinades per la corporació en la millora de les instal·lacions esportives de la parròquia encampadana. "Estic veient que el comú està creixent, estic veient un gimnàs fantàstic que quan jo estava per aquí no hi era i això, com sempre, Andorra i aquest comú d'Encamp està invertint en esport, en qualitat de vida i això és un gran què", ha assegurat el tècnic.
A l'expedició blaugrana també hi ha estat present el responsable de la secció, Josep Cubells. El directiu ha fet entrega a les autoritats comunals d'Encamp una samarreta blaugrana així com una pilota signada per tots els jugadors, aquest divendres un cop ha finalitzat l'entrenament del conjunt català.