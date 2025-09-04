TENNIS
Vicky Jiménez cau eliminada en segona ronda a Guadalajara
Vicky Jiménez va caure eliminada a la segona ronda del torneig WTA 125 de Guadalajara (Mèxic) després de perdre davant de la nord-americana Alana Smith, número 330 del món, en tres sets. Tot i arrencar amb un convincent 6 a 2 a la primera mànega, la tenista del Principat va veure com Smith forçava el set decisiu després del 4 a 6 i com a la tercera mànega va acabar imposant-se per 5 a 7, deixant la tricolor sense poder accedir als quarts de final. Jiménez havia derrotat la matinada de dimecres a la primera ronda la cap de sèrie número 1 del torneig, la russa Kamilla Rakhimova (51a del món), en dos sets, per 1 a 6 i 6 a 7 (2-7).
La setmana vinent seguirà a Guadalajara, però en un torneig WTA 500.