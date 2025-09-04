HOQUEI PATINS
La selecció goleja Àustria i certifica la primera posició del grup
La selecció masculina d’hoquei patins va tancar per la porta gran la lligueta del Campionat d’Europa que s’està celebrant a Paredes (Portugal), amb una golejada per 2 a 7 davant d’Àustria, que va certificar la primera posició de grup per a l’equip de Borja López. Els tricolors ja vencien 1 a 2 al descans, amb els gols de Jorge Rey i Nil Castellví, i a la represa, Rey i Castellví, de nou, a més de Bernat Picanyol i Nil Dilmé (en dues ocasions), van certificar la golejada davant del conjunt austríac.
L’equip nacional, així, va tancar la lligueta de l’Europeu amb set punts en tres partits gràcies a dues victòries i un empat, i avui encetarà la fase eliminatòria del campionat amb els quarts de final amb Portugal, França o Itàlia com a possibles rivals.