FUTBOL
Un equip més a Europa
Andorra tindrà la temporada 2027-2028 quatre conjunts a les prèvies de les competicions continentals
La Lliga Multisegur Assegurances tindrà quatre equips a les fases prèvies de les competicions europees de la temporada 2027-2028 i no pas tres com ha succeït durant els darrers anys i com passarà també l’estiu vinent. Amb totes les eliminatòries d’enguany ja finalitzades i definits els equips que participaran en les lliguetes de la Champions League, l’Europa League i la Conference League, Andorra ja s’ha garantit aquesta plaça extra, que entrarà en vigor a partir de l’estiu vinent. El Principat ocupa actualment el lloc 47è del rànquing UEFA, la classificació que s’estableix per tal de decidir quants representants té cada lliga a les competicions europees i a quines rondes entren, i només es podria veure superat per dos països, Macedònia del Nord i Gibraltar, que són les dues úniques lligues que Andorra té per darrere amb equips vius a Europa (el Shkëndija macedoni i el Lincoln gibraltareny). Encara que això acabi passant (és poc probable en el cas de Gibraltar i una mica més pel que fa a Macedònia del Nord), Andorra cauria a la 49a posició, però no l’afectaria, ja que les federacions classificades de la 35a a la 50a posició disposen de quatre places a les prèvies.
El rànquing UEFA pren en consideració les actuacions dels clubs de cada país durant les cinc darreres temporades i assigna punts per victòria (dos a la fase final i un a les prèvies) i per empat (un a la fase final i 0,5 a les prèvies). Posteriorment, la xifra es divideix entre el nombre d’equips que cada federació tingui aquell any disputant competicions europees. En el cas d’Andorra, aquest estiu ha sumat sis punts (l’Atlètic Escaldes va guanyar dos partits i en va empatar un, l’FC Santa Coloma va sumar dues victòries i l’Inter va guanyar un partit i en va empatar un altre), que, dividit entre tres, suposa un coeficient de 2,000, que, sumat a les quatre temporades anteriors, deixa la xifra total en 6,832 punts.
Així doncs, si la normativa de la UEFA no canvia, Andorra tindrà, per primera vegada a la història, quatre representants a les competicions europees la temporada 2027-2028: un a la Lliga de Campions i tres més a la Conference League. El campió de la Lliga Multisegur Assegurances serà, com sempre, l’equip que disputi les fases prèvies de la Lliga de Campions (amb la possibilitat després de passar a la resta de tornejos quan sigui eliminat), mentre que el campió de la Copa Constitució, el segon classificat de la lliga i, com a novetat, el tercer, es classificaran per disputar les eliminatòries prèvies de la Conference League, amb tots quatre equips entrant a la primera ronda de la competició.
ANDORRA, UN DELS TRES PAÏSOS QUE MAI HAN TINGUT EQUIPS A LA LLIGUETA
Més enllà d’Andorra, San Marino i Montenegro són els únics altres països membres de la UEFA sense haver tingut mai representació a les fases finals de les competicions europees, en una llista que va minvant any rere any, mostra de l’evolució de lligues petites o d’estats amb menys tradició. Aquesta temporada, per exemple, Malta s’estrenarà a la lligueta de la Conference League, mentre que la temporada passada es van classificar per primer cop per a una fase final equips d’Irlanda del Nord i de Gal·les. El curs 2023-2024, Islàndia, Bòsnia i les Illes Fèroe hi van estar representats per primer cop, el curs 2022-2023 s’hi van estrenar Kosovo, Liechtenstein i Lituània, i el 2021-2022 ho van fer Gibraltar (enguany repeteix), Estònia i Armènia.