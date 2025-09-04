ATLETISME
Carabaña afronta el Mundial amb l’ambició de passar a la final
L’atleta es desplaçarà dissabte al Japó i s’estrenarà a les sèries una setmana després
Nahuel Carabaña es desplaçarà dissabte cap a Tòquio, on una setmana després competirà al Campionat del Món d’atletisme, que se celebra a la capital japonesa, i ho farà amb ambició màxima i l’objectiu de classificar-se per a la final dels 3.000 metres obstacles entre cella i cella, tal com va afirmar ahir durant la presentació realitzada a la seu central d’Andbank. L’atleta ja va aconseguir aquesta fita a l’Europeu de Roma de l’estiu passat, on va acabar setè, però no va poder aconseguir-ho en el seu primer Mundial, el 2023, ni als Jocs Olímpics de l’any passat a París.
“No és fàcil arribar a la final i estar al nivell dels millors, però m’hi veig capaç”
Carabaña arribarà a Tòquio amb la mínima després d’aconseguir la seva millor marca personal a l’agost a Bèlgica, amb un temps de 8’12”80 (la mínima per ser a Tòquio era de 8’15”00), i va destacar que “no m’esperava fer-la del tot a les primeres de canvi, però ja està feta i ara ja no hi ha cap pressió”, a més d’agregar que “estic tranquil, el treball està fet, estic en forma i ara ha de sortir el dia i l’hora de la cursa”. Sobre l’objectiu, l’atleta va afirmar que “és el que estic intentant des de Budapest, estar entre els 15 millors del món, no és fàcil arribar a la final i estar al nivell dels millors, però m’hi veig capaç i ho seguiré intentant fins que ho aconsegueixi”. Per últim, va cloure que “em trobo més ràpid que altres anys i hem millorat els finals de cursa”.
Carabaña ja ha començat a acostumar-se al canvi d’hora respecte al Japó i dissabte viatjarà per aclimatar-se també a les condicions que trobarà a Tòquio per competir-hi el dissabte 13.