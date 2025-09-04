BÀSQUET
Best arriba amb il·lusió per jugar a la Lliga Endesa
L’entitat i Unnic renoven l’acord de patrocini una temporada més
El MoraBanc Andorra va presentar ahir Aaron Best, escorta d’1,93 metres i 32 anys, que és l’únic reforç de l’entitat tricolor per al joc exterior en aquest mercat estival. El jugador nord-americà va mostrar-se “molt il·lusionat per estar aquí” i va afegir que “mai havia estat a Andorra abans i puc dir, de llarg, que és fantàstica”. Per últim, va destacar que “estic emocionat per aquest repte de jugar a l’ACB, treballaré per ajudar l’equip en tot el que faci falta i tenim un gran grup de persones i un gran cos tècnic”. Sobre la seva incorporació, el director general del club, Francesc Solana, va assenyalar que “és un fitxatge molt important que ens dona molt equilibri en una línia exterior en què continuen gairebé totes les peces de la temporada passada”, i va agregar que “és un jugador a qui vam buscar molt i teníem molt clar que havia de ser ell pel perfil que necessitàvem”.
El MoraBanc Andorra i Unnic també van presentar la renovació del patrocini un any més i Solana va agrair “la confiança d’Unnic per fer-nos costat en aquest projecte de país”. El director del centre, José Fulgencio, va destacar que “compartim valors molt importants i són dos projectes de país que han d’anar plegats”.