CICLISME
Aturada a tres quilòmetres de la meta l’etapa per les protestes pro Palestina
Les protestes pro Palestina van obligar a aturar a tres quilòmetres del final l’11a etapa de la Vuelta, amb inici i final a Bilbao. Després de passar per primera vegada per la línia de meta, l’organització va optar per neutralitzar la jornada abans d’hora vistos els possibles incidents que hi podria haver, ja que alguns aficionats estaven intentant tirar a terra les tanques de seguretat. La Vuelta va optar per establir els temps de cara a la general a tres quilòmetres del final i no es va decretar cap vencedor d’etapa.
El líder, Jonas Vingegaard, i el resident Tom Pidcock van passar per aquest punts en solitari, amb uns segons de diferència sobre el grup perseguidor, format per Joao Almeida, Matteo Jorgenson, Ben Hindley i Felix Gall. La Vuelta viurà avui la 12a etapa, entre Laredo i Los Corrales de Buelna, amb 144,9 quilòmetres i dos ports de muntanya.