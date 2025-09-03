CICLISME
Vingegaard torna a ser líder i Vine s’imposa a l’etapa
El resident Jay Vine va sumar la segona victòria d’etapa en l’actual edició de la Vuelta després d’imposar-se ahir a la desena jornada de competició amb final al port de Larra Belagua, de primera categoria. L’australià de l’equip UAE va atacar a cinc quilòmetres pel final i va acabar deixant al final enrere Pablo Castrillo i Javier Romo, tots dos corredors del Movistar.
A la general, Jonas Vingegaard va recuperar el mallot vermell de líder en detriment de Torstein Træen, que va vestir-se de vermell a la sisena etapa amb final a Pal. Ara, el corredor danès de l’equip Visma-Lease a Bike té 26 segons sobre Træen, 38 respecte a Joao Almeida i 58 sobre el resident Tom Pidcock, quart classificat. Ja més lluny estan Felix Gall (2’03”) i Giulio Ciccone (2’05”).
La Vuelta arriba avui a l’11a jornada de competició amb una etapa amb sortida i arribada a Bilbao i set ports de muntanya.