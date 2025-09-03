FUTBOL
‘Spursito’ torna a ‘fitxar’ per la selecció d’e-sports
El creador de contingut Martí Miràs, més conegut com a Spursito, tornarà a ser el representant d’Andorra a la tercera edició de l’eEuro (l’Eurocopa virtual que organitza la UEFA) i que se celebrarà durant el mes d’octubre. El youtuber del país ja va ser el competidor de la Federació Andorrana de Futbol a l’anterior edició, celebrada el 2024, i ara repetirà en el pròxim campionat, que es disputarà amb el videojoc EA Sports FC 2026 (conegut anteriorment com a FIFA).
En un vídeo publicat per la FAF a les xarxes socials, Spursito va afirmar que “des de ja ens posem a preparar-nos a tope” i va afegir que “fins a l’octubre intentarem obtenir el millor nivell possible i fer el millor paper possible en aquest campionat amb molt d’orgull”.