HOQUEI PATINS
La selecció empata contra Suïssa i manté les opcions de ser líder de grup
La selecció masculina d’hoquei patins va empatar 4 a 4 davant de Suïssa a la segona jornada del Campionat d’Europa que se celebra a Paredes, a Portugal, i depèn d’ella mateixa per acabar campiona de grup. I això que el duel no va arrencar gaire bé per als de Borja López, que van veure com els helvètics s’avançaven 0 a 2 amb dues dianes gairebé seguides, tot i que Nil Dilmé va retallar diferències abans del descans. A la represa, Suïssa va fer l’1 a 3, però Bernat Picanyol va tornar a escurçar la diferència amb el 2 a 3 abans de que Suïssa fes el 2 a 4 a 14 minuts del final. Andorra, però, va oferir una bona versió: Nil Dilmé va fer el 3 a 4 mig minut després i Bernat Picanyol va anotar el 4 a 4 definitiu a vuit minuts del final.
Andorra acabarà líder de grup si supera avui Àustria (15.00 hores) i podria arribar a ser-ho empatant en funció de la resta de marcadors.