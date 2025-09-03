BÀSQUET
Nacho Llovet deixa el MoraBanc després de sis temporades
El capità tricolor no seguirà a l’entitat, a la qual va arribar l’estiu del 2019
Nacho Llovet no seguirà al MoraBanc Andorra i deixarà la disciplina de l’entitat després de sis temporades com a tricolor. La marxa del fins ara capità era un secret de domini públic, però el club va confirmar-la ahir un cop l’ala-pivot català va recuperar-se ja de la lesió al genoll que va patir a final de la campanya passada. Llovet va arribar a la disciplina del MoraBanc l’estiu del 2019 procedent de l’Obradoiro en la que acabaria sent la temporada de la covid-19, en què l’equip va arribar a les semifinals de la Copa del Rei de Màlaga amb protagonisme seu, amb una cistella decisiva a 27 segons del final en el duel de quarts davant del Tenerife. El català també va assolir les semifinals de l’Eurocup el curs 2021-2022 en una temporada que va acabar amb el descens de categoria a la LEB Or. Llovet, precisament, va ser l’únic de la plantilla que va quedar-se a l’equip que va disputar la segona categoria del bàsquet espanyol, ja com a capità, i va ser l’encarregat d’aixecar el trofeu de campió després del triomf contra l’Ourense que va suposar el retorn del club a l’elit. Ja a l’actual etapa a l’ACB, Llovet va anar perdent protagonisme fruit també de les lesions.
El fins ara capità de l’entitat va acomiadar-se del club amb una carta oberta en què va assenyalar que “em toca escriure unes paraules que mai hauria volgut escriure. Després de sis temporades, m’entristeix haver de comunicar-vos que aquesta nova temporada no continuaré en aquest club que tant m’estimo”, a més d’afegir que “m’hauria agradat poder continuar defensant aquesta samarreta, però els camins de l’esport són així i, de vegades, ens forcen a fer canvis per continuar avançant”. El jugador va destacar l’aposta de quedar-se al club tot i baixar a la LEB com “la millor decisió que he pogut prendre mai”, a més de lamentar que “m’hauria estimat acomiadar-me a la pista, però, malauradament, la darrera lesió no m’ho ha permès”. Per últim, va agrair a club, companys, staff i afició, a més d’assegurar que marxa amb “uns records que m’acompanyaran sempre, amb l’orgull d’haver defensat aquest escut com a capità i amb l’estima d’aquest país”.
Nacho Llovet deixa el MoraBanc Andorra havent-hi disputat 221 partits sumant totes les competicions, i sent, a més, el segon jugador amb més duels de la història de l’entitat a l’ACB.