RUGBI
Matías Barrera i Adrià Casals seguiran al VPC
El VPC Andorra va anunciar les renovacions de Matías Barrera i Adrià Casals, que seguiran una temporada més defensant els colors del conjunt tricolor. Tots dos jugadors van arrencar la temporada sota les ordres del tècnic Dani Raya i l’entitat va confirmar la seva renovació de cara al nou curs, en què l’equip militarà a la tercera categoria del rugbi espanyol.
El VPC Andorra encetarà la temporada a casa el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre rebent El Toro a l’Estadi Nacional, i 15 dies després els de Dani Raya tindran el primer partit com a visitants a València.