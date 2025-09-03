Atletisme
Carabaña confia en la forma física i les condicions climàtiques pel Mundial de Tòquio
Les proves es disputaran entre el 13 i el 21 de setembre a la capital del Japó
L’atleta andorrà Nahuel Carabaña es prepara per disputar el Mundial d’Atletisme de Tòquio, que tindrà lloc entre el 13 i el 21 de setembre. Serà el seu segon mundial després de la participació a Budapest fa dos anys, i arriba al Japó amb la tranquil·litat d’haver complert amb els objectius mínims i amb una preparació intensa al darrere. L'atleta també confia en l'adaptació a les condicions horàries i climàtiques del Tòquio.
Tot i les dificultats d’aquesta temporada, en què va haver de lluitar fins a l’última competició per aconseguir la mínima exigida, Carabaña assegura que arriba al mundial amb confiança. "Ara sé que el treball està fet, que en forma estic, i que simplement el treball ha de sortir alhora, al dia, i ja està", ha destacat Carabaña a la seu d'Andbank, patrocinador oficial de l'atleta. La directora de Banca País de l'entitat, Maria Suárez, ha defensat que el talent i el bon resultat de Carabaña enguany als Jocs dels Petits Estats són la prova de "l'esforç constant que hi ha al darrere". "Una recompensa que no arriba de manera gratuïta, sinó fruit de les hores d’entrenament, perquè només el veiem competir uns minuts, però al darrere hi ha moltes hores de dedicació i de preparació", ha defensat Suárez.
Una temporada exigent
L’atleta ha reconegut que la pressió per aconseguir la mínima va ser alta i que en alguns moments va témer quedar fora del Mundial, sobretot després de viure l’any anterior la seva experiència olímpica. Malgrat això, la constància i el treball li han permès no només classificar-se, sinó arribar en un dels millors estats de forma de la seva carrera. "Jo el que he notat aquesta temporada és que hem continuat treballant com els últims anys, però m’he sentit millor en aquest tram final. Em noto més fort en acabar i finalitzar la cursa, i crec que això, en curses tàctiques, és el que més serveix", ha detallat Nahuel.
Carabaña remarca que, en proves molt ajustades com les que es viuran a Tòquio —on els temps dels participants es mouen entre els 8,09 i els 8,14—, el factor decisió i la capacitat de tancar fort poden ser determinants per assolir una plaça a la final, que és un dels seus grans objectius.
L'adaptació al clima del Japó
Carabaña i el seu equip han posat especial èmfasi en l’adaptació a les condicions horàries i climàtiques que trobarà a la capital nipona. "Hem estat mirant, sobretot jo, l’adaptació de l’horari i el temps en general. El Japó ara mateix té molta calor i molta humitat, al voltant del 80%. A més, hi ha previsió de pluja justament els dies de competició!, ha apuntat. Tanmateix, l'atleta se sent confiat, prefereix la pluja, són condicions climàtiques conegudes. "Per mi millor, m'agrada la pluja, sento que tinc més 'feeling', resulta més èpic", ha bromejat Carabaña.
Pel que fa a l’adaptació horària, Carabaña ha optat per una estratègia progressiva per reduir l’impacte del canvi. "En principi viatjarem dissabte, una setmana abans. Ja estic modificant els meus horaris de son, perquè així, en comptes de recuperar les set hores de diferència horària, en recupero tres i mitja, i quan arribi allà ja tindré mitja feina feta", ha reconegut l'atleta.
El corredor de 3.000 metres obstacles ha deixat clar que la seva aspiració és aconseguir el pas a la final, un objectiu que persegueix des del Mundial de Budapest i que també va marcar-se als Jocs Olímpics. Classificat ja entre els quinze millors del món, confia que aquest sigui l’any de fer un pas més i consolidar-se en l’elit de la seva disciplina. "Vaig acabar molt content amb la cursa de classificació, realment va ser el primer cop que vaig córrer en aquella pista i va ser una experiència molt bonica. Ara, simplement, toca que tot el treball surti al dia i a l’hora de la competició", ha conclòs Carabaña.