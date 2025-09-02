HOQUEI PATINS
La selecció s’estrena amb victòria a l’Europeu
Un gol de Nil Castellví a l’últim minut dona el triomf als tricolors
La selecció absoluta masculina d’hoquei patins va estrenar-se amb victòria al Campionat d’Europa que se celebra a la localitat portuguesa de Paredes després d’imposar-se per 4 a 5 davant d’Alemanya a la primera jornada del grup B, amb una diana de Nil Castellví als instants finals del duel que va servir per a inaugurar l’Europeu.
El partit va posar-se de cara d’hora per als tricolors, que van avançar-se amb un gol de Gerard Miquel al segon minut de joc, tot i que Alemanya va poder capgirar el partit i situar-se 3 a 1 amunt quan faltaven cinc minuts per al final. Andorra, però, va reaccionar bé a la remuntada teutona i Nil Castellví va poder retallar diferències amb el 3 a 2 amb què va arribar-se al descans. A la represa, Gerard Miquel va empatar el duel i un gol de Pau Palacín va tornar a posar els tricolors per davant, però l’alegria va durar ben poc i Alemanya va tornar a signar les taules pocs segons després. Quan semblava que el partit acabaria en empat i tots dos equips es repartirien els punts, Nil Castellví va aconseguir el 4 a 5 definitiu als segons finals del matx, assegurant així el primer triomf per a la selecció de Borja López, que s’estrena com a tècnic del combinat nacional en aquest Europeu.
Andorra afrontarà avui mateix la segona jornada de competició al Campionat d’Europa de Paredes i es veurà les cares amb Suïssa a partir de dos quarts de sis de la tarda.