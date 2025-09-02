CICLISME
Oriol Pi i Roger Turné no acaben la Copa del Món de BTT de Les Gets
Oriol Pi no va finalitzar la cursa de cross-country elit de la Copa del Món de BTT a Les Gets, a França, mentre que Roger Turné tampoc va poder completar la prova sub 23 en la que era la seva reaparició després de la lesió que va patir durant l’aturada del circuit mundial a Pal Arinsal a principi de juliol.
Oriol Pi afrontava aquesta Copa del Món a França amb canvis importants, ja que estrenava bicicleta Giant després de trencar l’acord amb Forestal, però el canvi de marca tampoc li va proporcionar gaire sort i només va completar dues voltes abans de ser eliminat. Turné, per la seva banda, tampoc va poder completar la cursa sub 23, i és que només va poder fer tres voltes al traçat francès en una prova que afrontava com un retorn a la competició després de la lesió.
Tant Pi com Turné participaran el 13 i 14 de setembre en el Campionat del Món que es disputarà a Valais, a Suïssa.