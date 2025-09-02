BÀSQUET
El MoraBanc presentarà dijous les noves equipacions
El MoraBanc Andorra presentarà dijous les noves equipacions per a la temporada 2025-2026 en un acte públic al centre comercial Illa Carlemany que arrencarà a les 18.00 hores. L’entitat tricolor repetirà així l’esdeveniment que ja va fer l’estiu passat per presentar les samarretes d’aquella campanya i l’acte comptarà amb la presència de la mascota del club, el Brut, l’equip d’animació, un DJ i altres sorpreses per fer gaudir el públic d’una tarda especial.