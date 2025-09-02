ESQUAIX
Lluís Suárez es proclama subcampió europeu
Lluís Suárez va proclamar-se subcampió d’Europa d’esquaix de la categoria de més de 65 en perdre la final del Masters individual celebrat a la localitat polonesa de Wrocław. Suárez arribava al torneig com al segon cap de sèrie i va fer valer els pronòstics arribant fins a la final, després de derrotar Timo Tulonen (3-0), David Kirk (3-0), Kevin Connors (3-0) i Seppo Rissanen (3-0). A la gran final, el jugador va trobar-se amb el primer cap de sèrie del torneig, Bryan Beeson, que va derrotar-lo per 3 a 0 (11-5, 11-7 i 11-8)
El campionat va comptar amb més de 600 jugadors, 58 a la categoria de més de 65 anys.